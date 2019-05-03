Aston Martin сделал облегчённый Vantage AMR

Aston Martin рассекретил «озлобленный» Vantage, который получил приставку AMR. Как оказалось, автомобиль будет комплектоваться усовершенствованную коробку передач. Кроме того, в список базового оборудования войдут керамические тормоза.

Сообщается, что новинка будет работать за счёт четырёхлитрового мотора, отдача которого доходит до 510 лошадиных сил. Кроме того, обновлённая модификация стала легче на 31 килограмм по сравнению с базовой модификацией. Хотя на динамику это должным образом не повлияло и до первой сотни машина разгоняется на 0.3 секунды медленнее, чем в базовом варианте. Хотя, вероятнее всего, дело в использовании механической коробки передач. Максимальная же скорость движения составляет 314 километров в час.

Сообщается, что производитель решил выпустить только 200 экземпляров таких машин в нескольких цветах. Начальная цена на люксовую модель стартует от 195 тысяч долларов. В самом дорогом варианте авто будет стоить более 214 тысяч долларов.