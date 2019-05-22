Аналог Hyundai Creta от Kia получит богатый интерьер

В Сети появились новые шпионские фотографии нового кроссовера Kia, который должны представить уже в июне. Новинка еще не получила официального названия, но известно, что она будет продаваться и на российском авторынке.

Предвестником данного «паркетника» является концепт SP Concept, дебютировавший в начале прошлого года. Накануне портал Throttle Blips опубликовал шпионские фотографии интерьера этой модели, сделанные в Индии. Кстати, именно Индия станет первым рынком для будущего «конкурента Creta».

Судя по снимкам, кроссовер получит мультимедийную систему с «парящим» сенсорным дисплеем, традиционные колодцы вместо виртуальной комбинации приборов, которая была у концепта, а также проекционный дисплей, беспроводную зарядку смартфонов и камеры кругового видеообзора.

Технические характеристики новинки держатся в секрете. Предполагается, что в моторную гамму этой модели войдут 1,5-литровые бензиновые и дизельные агрегаты, мощность которых неизвестна. Связку им составит 6-ступенчатая МКПП или АКПП.