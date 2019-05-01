1,8-литровый мотор «АвтоВАЗа» получит «безвтыковые» поршни

Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» готовит к выпуску модернизированную версию своего 1,8-литрового мотора. Обновленная модификация двигателя должна обзавестись так называемыми «безвтыковыми» поршнями по аналогии с 1,6-литровым агрегатом, который получил такие поршни в прошлом году.

По информации портала «Лада.Онлайн», автомобили с модернизированным 1,8-литровым мотором поступят в продажу в середине этого лета.

Установка такого вида поршней позволит исключить возможность втыка клапанов в в поршень при нарушении кинематики ГРМ, тем самым избежать проблем с погнутыми клапанами и последующим дорогостоящим ремонтом.

Напомним, что сейчас 1,8-литровые моторы устанавливаются на модели Lada Vesta и Lada XRay.