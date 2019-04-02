Zotye создала автомобиль, который не копирует продукцию именитых производителей

Компания Zotye сообщила о том, что всего через несколько недель в Шанхае представит свой новый паркетник. Сегодня в сети были опубликованы тизеры для новинки.

Отметим, что данный бренд славится тем, что практически всего его автомобили являются по сути подделками на самые популярные модели современности от знаменитых производителей. Однако, с этой тенденцией фирма пытается постепенно бороться, всё чаще выпуская авто, которые отображают стиль самого бренда Zotye, а не копируют черты других.

Пока что неизвестно, под каким маркетинговым именем кроссовер поступит в продажу. Внутризаводской код – В21. Справедливости ради стоит отметить, что у новинки передняя оптика чрезвычайно похожа на решения, которые использует компания Citroen. Однако, в целом машина выглядит вполне уникально. А большей агрессивности ей добавляет новая форма бамперов и задних фонарей, которые соединяются светящейся полосой. Ходят слухи, что в основу кроссовера легла новая платформа, но информации о её характеристиках пока нет.

В Китае модель постепенно теряет покупателей, только в прошлом году было реализовано на четверть меньше машин, чем в 2017 году. А вот в России она показала прирост, так как в 2018 её приобрели больше 3 тысяч человек, тогда как годом ранее показатель едва превышал 1 тысячу проданных экземпляров.