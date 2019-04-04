«Заряженную» Lada Granta Sport вывели на тесты. Фото

На днях на дорогах Тольятти была замечена новая модификация обновленной линейки автомобилей Lada Granta. Автомобиль с приставкой Sport был сфотографирован читателями издания «Российская газета».

Судя по всему, тестовый прототип, облаченный в плотный камуфляж, проходит доводочные испытания. Обкатка машины проводилась неподалеку от здания заводоуправления «АвтоВАЗа».

По фотографиям видно, что «Гранта Спорт» будет отличаться от обычной «Гранты» в кузове седан уменьшенным клиренсом, расширенными колесными арками, видоизмененными бамперами и компактным спойлером.

Предполагается, что приводить в движение новинку будет 1,6-литровый форсированный до 120 лошадиных сил мотор, а салон автомобиля будет сильно отличаться по дизайну от стоковой версии этой модели.

Ожидается, что производство новой Lada Granta Sport стартует в августе 2019 года. Сборкой этой модели займется подразделение Lada Sport.