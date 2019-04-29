Законодатели могут увеличить скидку на штрафы или же вообще её отменить

В настоящий момент российские автомобилисты могут оплатить штраф в течение двадцати дней с момента постановления с пятидесятипроцентной скидкой. Однако, в скором времени это правило может измениться.

Представители партии ЛДПР предложили увеличить скидку по данной привилегии вплоть до 70 процентов. При этом, сама система начисления скидки будет динамической и наибольший процент будут получать автомобилисты с незначительными нарушениями. Хотя, конкретного перечня нарушений ПДД, которые можно отнести к «незначительным», пока что нет. Да и идея сама по себе не новая. К примеру, многие законодатели давно добивались смягчения наказания для автомобилистов за такие нарушения, как скажем, неправильная парковка.

Одновременно с этим была озвучена и другая идея. Так, представитель Департамента транспорта выступил за отмену каких-либо скидок вообще. Эту же идею поддерживает и лидер Татарстана. По их мнению, из-за этих самых скидок бюджет недополучает крупную сумму денег, которые могли бы использоваться для улучшения качества дорожного покрытия и развития инфраструктуры.