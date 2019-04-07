Xiaomi выпустит собственный автомобиль Redmi

Китайский производитель электроники Xiaomi в рамках сотрудничества с китайским производителем FAW объявил о выпуске своего первого автомобиля. Речь идет о внедорожнике, который получит название, используемое сейчас в моделях смартфонов – Redmi.

Новый FAW Bestune Redmi создадут на платформе оригинального кроссовера T77. Приводить в движение автомобиль будет 1,2-литровый турбированный двигатель, выдающий до 143 лошадиных сил мощности. Связку ему составит 6-ступенчатая МКПП или «автомат». Получит ли кроссовер Bestune Redmi полный привод – пока неизвестно.

Предполагается, что новинка будет отличаться от стандартной версии множеством дизайнерских фишек Xiaomi, которые появятся как в интерьере, так и экстерьере кроссовера. Кроме того, автомобиль оснастят системой с глубокой интеграцией электроники Xiaomi и сервисов компании, в том числе голосовой ассистент Xiao AI, который позволит управлять стеклоподъемниками, кондиционером и другими системами и функциями машины.

Предположительная стоимость автомобиля составит 89 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме в 870 тысяч рублей по актуальному курсу.