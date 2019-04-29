Вышел ролик, демонстрирующий все возможности Lamborghini Urus

Итальянский производитель решил наглядно продемонстрировать свои инновационные решения, которые использовались при создании Lamborghini Urus, ввиду чего автомобиль показывает невероятные внедорожные возможности.

Так, в сети был опубликован ролик, в котором люксовый автомобиль преодолевал участок песчаной трассы. И это при том, что именно такие дорожные условия считаются одними из самых сложных, так как очень часто водители не справляются с песчаными просторами и буксуют. Но, это однозначно не про Lamborghini Urus. Ведь автомобиль с лёгкостью преодолевал пробуксовку и даже показал впечатляющий дрифт по песку.

Напомним, что машина оснащается пневматической подвеской, которая даёт возможность регулировать высоту дорожного просвета от 16 до 26 сантиметров. При этом, предусмотрено 6 различных режимов управления электроникой, среди которых есть адаптированный к песку.

Под капотом будет располагаться четырёхлитровый мотор с отдачей в 650 лошадиных сил. До первой сотни он разгоняется всего за 3.6 секунды. Максимальная же скорость движения составляет 305 километров в час. На рынке РФ машина продаётся по цене от 15 миллионов 200 тысяч рублей.