Второе поколение Renault Duster может не добраться до России

Вторая генерация популярного кроссовера Renault Duster так и не вышла на российский авторынок, хотя продажи этой модели во всю ведутся в Европе под брендом Dacia.

С учетом скорого появления главной новой модели «Рено» в России за последние годы – кроссовера-купе Arkana – перспективы второго поколения «Дастера» в нашей стране остаются туманными.

По информации портала Car and Bike, компания Renault определилась с судьбой нового Duster для рынка Индии. Не исключено, что такая же участь ждет эту модель и в России.

По данным издания, вторая генерация «Дастера» в Индию не приедет. Вместо этого будет проведен глубокий рестайлинг текущей модели, которая также должна получить множество опций, которые есть у второго поколения.

Что касается третьей генерации этого внедорожника, то его разработка стартует не раньше второй половины 2020 года, а продажи начнутся в середине 2023 года.