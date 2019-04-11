Volkswagen Tiguan R готовится к выпуску

Компания Volkswagen выпустила на тестовые заезды свою новую спортивную модификацию популярного автомобиля. По неизвестным причинам фирма решила отойти от мировых традиций и выйти на дорогу без какого-либо камуфляжа.

Замаскировать Tiguan R решили с помощью пластикового обвеса, который использовался для другой модификации этого автомобиля. Однако, энтузиастов провести не удалось, так как выхлопную систему с четырьмя патрубками спрятать невозможно.

Напомним, что новинка будет работать за счёт турбированного двухлитрового двигателя с отдачей до 400 лошадиных сил. Премьера должна состояться во Франкфурте на мотор-шоу. Автомобиль точно появится и в России, но сроки пока не заявлены, как и предварительная стоимость. А актуальная модификация сейчас продаётся по цене от 1 миллиона 499 тысяч рублей.