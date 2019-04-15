Volkswagen продемонстрировал концепт Atlas Basecamp

Американское подразделение фирмы показало общественности новый концептуальный автомобиль под названием Atlas Basecamp. Сообщается, что новинка была создана специально для маунтибайкеров.

Новинка получит трёхрядный салон с улучшенной подвеской, а также дополнительным освещением в виде светополосы на крыше. Кроме того, авто будет комплектоваться специальным багажником, предназначенным для перевозки велосипедов.

Внешне автомобиль выглядит очень презентабельно. Особой изюминки ему добавляет оригинальный окрас, с использованием черного и серого, а также ярких оранжевых вставок. Под капотом кроссовера будет располагаться мотор на 3.5 литра, который имеет мощность в 279 лошадиных сил. Он будет сочетаться с коробкой передач на 8 ступеней автоматического типа. Машине положен полный привод.