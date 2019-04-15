Volkswagen представит в Шанхае «убийцу» BMW X4

Компания Volkswagen привезла на автомобильную выставку в Шанхае свою новую модель – купеобразный кроссовер SUV Coupe Concept. Новинка, которая сейчас находится в стадии концепт-кара, близка к серийному производству. По мнению журналистов китайского портала Bitauto, в модельной линейке «Фольксваген» новинка расположится на ступень выше Tayron, что позволит ему по цене успешно конкурировать с BMW X4.

Из информации о новинке, которая появилась до открытия автосалона в Китае, можно выделить установленный под ее капот 2-литровый мотор TSI на 186 и 220 лошадиных сил, сочетающийся с роботизированной коробкой передач DSG7. Привод может быть как передним, так и полным.

Предварительная стоимость серийной версии нового купе-кроссовера Volkswagen, которого журналисты уже окрестили «убийцей BMW X4», пока не объявлена. Ожидается, что она окажется немного вышел Tayron, за который сейчас в «Поднебесной» просят от 188 тысяч юаней или 1 миллиона 813 тысяч рублей, что почти в два раза дешевле, чем стоят BMW X3 и X4.