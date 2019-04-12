Volkswagen представил обновленный Transporter

Представлена обновлённая модификация автомобиля Transporter. Как оказалось, изменений в машине не так много, как хотелось, но, некоторые характерные отличия у авто всё-таки появились.

Так, спереди был установлен более практичный бампер, который в стандартной модификации будет без покраски. В салоне изменились карты дверей, да и оформление интерьера стало более бюджетным.

Под капотом будет работать двухлитровый турбированный мотор, который в базовой модификации имеет мощность в 90 лошадиных сил. Улучшенные модификации могут быть мощнее, от 110 до 200 лошадиных сил. В топовой модификации двигатель будет работать с роботизированной коробкой передач и системой полного привода.

Ещё одной изюминкой рестайлинга стало то, что багажник теперь можно закрыть отдельно от кабины. В скором времени в продажу должна поступить ещё одна модификация авто, которая будет включать в себя усиленный аккумулятора, а также генератор.