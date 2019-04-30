Volkswagen объявил дату старта продаж электрокара ID

Немецкий автопроизводитель рассказал о том, когда именно откроются продажи электромобиля Volkswagen ID. Как оказалось, оформить заказ на высококлассную новинку можно будет уже на следующей неделе.

Несмотря на то, что потенциальным покупателям уже предлагается оплатить часть суммы за покупку, производитель до сих пор не рассекретил внешний вид хэтчбека. И состоится это только на автосалоне во Франкфурте. Таким образом, клиенты по сути покупают «кота в мешке», цены на которого будут стартовать от 29 тысяч 900 евро. В зависимости от комплектации электрокар сможет проехать на одном заряде батареи от 305 до 550 километров.

Напомним, что сама компания будет терять на продаже каждого своего электрокара около 3 тысяч евро. Фирма согласилась на такие убытки для того, чтобы популяризовать электрокары и со временем получать прибыль. Также, к слову, действуют и другие производители. Например, Chevrolet Bolt фирма продаёт с ущербом в 9 тысяч долларов.