Volkswagen готовится представить сразу 5 новинок

Появилась информация о том, что прямо в канун открытия Шанхайского автосалона марка собирается представить как минимум 5 новых автомобилей. Среди них однозначно будет два кросс-купе.

Если верить источнику, то на мотор-шоу немецкая компания привезёт четыре прототипа, а также одну модель, готовую к серийному выпуску. Хотя, пока что официально был опубликован лишь один анонс на электрифицированный кроссовер, изготовленный на платформе МЕВ. Ещё одной новинкой станет автомобиль, построенный на базе Tayron. Что же будут представлять собой два остальных концепта – пока остаётся загадкой.

Напомним, что Tayron в актуальной версии вышел в прошлом году и был создан специально для Китая. И даже обновлённую модификацию вряд ли выведу за рамки Поднебесной. А вот на появление нового купеобразного Teramont в России вполне можно надеяться. Хотя официально информация ещё не подтверждалась.