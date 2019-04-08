Военные камеры начнут фиксировать нарушения ПДД

Уже началась закупка новой техники для того, чтобы камеры могли охватить большую территорию РФ.

Сотрудники ВАИ решили использовать свои радары, а также комплексы для фото- и видеофиксации, чтобы сократить количество нарушителей на дорогах страны. Кроме того, сообщается, что данная аппаратура будет использоваться и для того, чтобы контролировать военнослужащих в гарнизонах, где инспекторы ГИБДД не могут следить за ситуацией. Однако, самостоятельно наказывать нарушителей ведомство не сможет, но будет способствовать передаче необходимых данных в ГИБДД.

На основании этого уже подготовлены соответствующие поправки в законодательство. Таким образом удаться контролировать и военную технику, которая нередко двигается по дорогам общего назначения.

Напомним, что за весь прошлый год камерам удалось зафиксировать 106 000 000 нарушителей правил дорожного движения и это более, чем на 27 процентов больше, чем годом ранее.