В Шанхае дебютировал премиум-электрокросс Wey X

Китайский концерн Great Wall провёл презентация своего нового электрокроссовера из премиального сегмента. Дебют состоялась в рамках Шанхайского мотор-шоу. Пока что новинка представлена в качестве прототипа, хотя очень похожа на предсерийную модификацию. Вероятнее всего именно в таком виде паркетник поступит на конвейер.

Вместо боковых зеркал располагаются камеры, а боковые двери имеют распашную модификацию. В салоне установлен экран для управления системой мультимедиа просто невероятного размера. И как раз эти элементы вряд ли сохранятся в серийной версии. Главной фишкой же кроссовера является возможность распознавания лиц, которая позволит без ключа и брелока открывать салон, а также заводить транспорт.

Разработчики заявили, что новинка будет оборудована усовершенствованной системой автопилота. Под капотом будет установлено сразу два электродвигателя, суммарная мощность которых составляет 320 лошадиных сил. До первой сотни машина сможет добраться за 4.3 секунды. Запас автономного хода составляет до 710 километров.