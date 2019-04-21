В Сети представлена роскошная версия «Нивы» за 1,5 млн рублей

Популярный российский внедорожник Lada 4×4 подвергся тюнингу, который превратил его в настоящий премиальный автомобиль. Над машиной поработали специалисты ателье «Сервис-центр 999» из Нальчика, которые придали стоковой «Ниве» уникальности и шика.

Стоимость такого тюнинга, как это часто происходит с качественными доработками, оказалась не малой. Комплексная доработка внедорожника обошлась его владельцу в 1 миллион 500 тысяч рублей. В эту сумму вошло приобретение оригинального кузовного обвеса, светодиодной оптики, а также полноценная переделка интерьера, выполненная в стиле премиальных внедорожников с соответствующими материалами.

В салоне тюнингованной «Нивы» расположилась новая передняя панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронный стояночный тормоз, кнопки управления стеклоподъемниками, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем на центральной консоли и экранами, установленными в подголовниках, а также отделка из натуральной кожи и алькантары.

Оценить всю работу, которую проделали ребята из Нальчика, превращая стоковую «Ниву» в премиальный внедорожник, можно на этом видео: