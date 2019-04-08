В сети появился тизер Mercedes-AMG CLA 35

Немецкий бренд опубликовал на просторах интернета первый тизер для заряженного автомобиля модели Mercedes-AMG CLA 35. Пока что подробностей об этой машине нет, но эксперты уже сделали некоторые выводы.

Уже известно, что новинка будет работать на двухлитровом моторе с отдачей в 306 лошадиных сил. Функционирует он в паре с семидиапазонной коробкой передач. Динамические характеристик пока держатся в тайне, но седан с аналогичным силовым агрегатом способен до первой сотни добраться менее, чем за 5 секунду.

В список оборудования должна войти уже ставшая традиционной для новых авто виртуальная приборная доска, а также улучшенная информационно-развлекательная система. А дополнять спортивный образ будут своеобразные сидения.

Напомним, что модель Mercedes CLA была продемонстрирована несколько месяцев назад. Она получила более крупные габариты, а также модифицированную подвеску и адаптивные амортизаторы.