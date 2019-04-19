В Сети появились рендеры Ford Escape Raptor

Венгерское дизайн-ателье X-Tomi Design опубликовало рендеры собственного видения автомобиля Ford Escape Raptor. По мнению художников, автомобиль, предназначенный для серьезного бездорожья, получит мощный двигатель, увеличенный клиренс и расширенные колесные арки, а также более вертикальное лобовое стекло.

Что касается технического оснащения новинки, то оно должно включить в себя 2,3-литровый мотор EcoBoost с турбонаддувом от нового Focus ST, выдающий 276 лошадиных сил мощности при 420 Нм крутящего момента.

Дизельный двигатель будет иметь больше смысла за счет большего крутящего момента на низких оборотах. В этом случае Escape Raptor мог бы получить 2-литровый агрегат на 210 «лошадок» (500 Нм), работающий на «тяжелом топливе».