В Сети опубликованы шпионские фото кроссовера Zotye T500

Компания Zotye вывела на тестовые испытания экономичную версию своего самого популярного в «Поднебесной» кроссовера – T500. Автомобиль был заснят во время обкатки на дорогах КНР изданием Autohome.

Судя по фотографиям, на которых можно увидеть разъем для подключения зарядной станции, кроссовер получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от стационарной электрической сети.

Предполагается, что запас хода кроссовера на одной электротяге составит более 50 километров, а средний расход топлива будет равен в смешанном режиме 4,5-литра на 100 км.

Напомним, что обычная версия Zotye T500, продающаяся сейчас на китайском авторынке, комплектуется 1,5-литровым турбированным двигателем на 156 лошадиных сил, сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным «роботом».

Стоимость кроссовера начинается от 69 тысяч 800 юаней или 672 тысяч рублей.

Ожидается, что продажи гибридного T500 стартуют уже этой весной. Цена новинки пока не объявлена.