В Россию привезут новый кросс-купе Geely FY11

Китайская Geely готовится к запуску продаж на российском авторынке своего нового кросс-купе под названием FY11. Автомобиль должен добраться до нашей страны уже в 2020 году, в то время как на родине марки – в «Поднебесной» – реализация этой модели стартует в мае этого года.

Предварительная стоимость автомобиля составит 150 тысяч юаней за базовую комплектацию. Сколько будет стоить новый FY11 в России, пока неизвестно.

Китайский купеобразный кроссовер спроектирован на архитектуре CMA, авторами которой являются инженеры Volvo. Приводит в движение автомобиль 2-литровый турбированный двигатель, выдающий 238 лошадиных сил мощности. Связку ему составляет 8-диапазонная трансмиссия фирмы Aisin и система полного привода.

В арсенал новинки войдут: система обнаружения пешеходов, камеры кругового видеообзора, подруливающие задние колеса, а также медиасистема с возможностью выхода в интернет и голосовым управлением.