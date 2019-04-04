В российские дороги вложат ещё 70 миллиардов рублей

В течение двух лет регионы России получат более 70 миллиардов рублей на ремонт и возведение новых дорог. Соответствующее распоряжение уже было подписано премьер-министром нашей страны.

Согласно официальным данным, больше всего денег получит Хабаровский край. На восстановление дорог в регионе, а также на строительство новых будет выделено 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Вдвое большая сумма будет направлена на развитие региональных и межмуниципальных дорог, а также трасс местного назначения.

Сообщается, что около 8 миллиардов рублей не были закреплены ни за одним из регионов, но в профильном министерстве рассказали, что на эту сумму они планируют избавиться от пяти десятков одноуровневых пересечений автомобильных дорог с железнодорожным полотном. Это позволит значительно повысить уровень безопасности.