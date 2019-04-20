В России введут запрет на некоторые праворульные машины

Летом текущего года в России вступит в силу запрет на ввоз праворульных автомобилей. Он затронет не все так называемые «прули», а только некоторые их категории.

Так, по новому техрегламенту Таможенного союза, ввозить в Россию нельзя будет автомобили с правым рулем, в салоне которых более восьми посадочных мест.

В список запрещенных праворульных машин также вошли: автобусы, рефрижераторы, грузовики, самосвалы и спецтехника.

При этом процедура единого ввоза «праворулек» в Россию также станет гораздо сложнее. Начиная с июля 2019 года ввоз таких иномарок в страну будет возможен только при наличии у транспортного средства индивидуального свидетельства безопасности. Для того, чтобы получить этот документ, придется пройти экспертизу в спецлабораториях, которых в России на сегодняшний день всего несколько (во Владивостоке, например, только одна).

По мнению экспертов, данные поправки постепенно задают тон постепенному отказу от праворульных машин в стране, поскольку они считаются небезопасными.

Напомним, что на сегодняшний день доля праворульных автомобилей во всем автопарке России составляет около 8,1 процента. Большая их часть сосредоточена на Дальнем Востоке.

Ранее президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин предложил владельцам праворульных автомобилей «поездить до первого техосмотра», а затем отказаться от их использования, поскольку такие автомобили «заведомо опасны».