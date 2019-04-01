В России существенно выросли продажи автомобилей D-класса

Как и прежде, лидирующую позицию на отечественном авторынке удерживают машины из сегмента В-класса и SUV. А вот третью позицию, к большой неожиданности, заняли транспортные средства D-класса.

В течение последнего зимнего месяца было реализовано только 7 тысяч 100 экземпляров авто С-класса, и отрицательная динамика превысила 14 процентов. Одновременно с этим в феврале случился всплеск спроса на машины из класса D, которые приобрели больше 7 тысяч 300 россиян. Именно поэтому этому сегменту удалось попасть в тройку лидеров. И чистый прирост составил 27 процентов.

Отметим, что класс С постепенно теряет свою конкурентоспособность, так как всего несколько лет назад он был лидирующим в России. Но, из-за значительного ухудшения уровня жизни вкусы потенциальных покупателей меняются. Таким образом многие отдают предпочтение более дешёвым моделям отечественного производства или же корейским бюджетным авто.