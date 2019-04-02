В России стартовали продажи нового Nissan Qahsqai

Компания Nissan вывела на российский авторынок обновленную версию своего кроссовера Qashqai.

Новинка доступна для покупателей с двумя моторами на выбор – 1,2-литровым турбоагрегатом на 115 лошадиных сил и 2-литровым бензиновым атмосферником на 144 “силы”. Связку обоим составляет МКПП или бесступенчатый вариатор, а также передний или полный привод. Дизельной версии в линейке “Кашкай” больше нет.

Стоимость автомобиля стартует с отметки в 1 миллион 290 тысяч рублей. В базовый вариант оснащения кроссовера входят: подогрев передних сидений, круиз-контроль и лобовое стекло с обогревом.

За “топовую” комплектацию рестайлингового Qashqai просят 1 миллион 878 тысяч рублей.

По сравнению с предшественником новинка получила откалиброванные настройки мотора, вариатора и ЭУР с системой ESP, а также перенастроенную подвеску и улучшенную шумоизоляцию.