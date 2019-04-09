В России подорожают платные дороги

Сообщается, что новая тарификация затронет участки платных трасс М-3, М-4 и М-11. Нововведения вступят в силу уже на следующей недели.

Сегодня представители Автодора официально подтвердили слухи о грядущем подорожании проезда по платным трассам. Уже со следующего понедельника автомобилистам придётся платить за поездку по высококлассному покрытию дороже. Специалисты отметили, что это связано с проведением индексации. Однако, до сих пор не были раскрыты будущие ценники.

При этом, в ведомстве отметили, что правительством было разрешено повышать тарифы в диапазоне от 5 до 10 рублей для легковушек, и от 10 до 40 рублей – для грузового транспорта. Отметим, что в настоящий момент для проезда по одному из участков платных дорог нужно заплатить от 25 до 200 рублей. Однако, существенно сэкономить позволяет наличие транспондера.

При этом, в ведомстве отметили, что «зайцев», которые не хотят пользоваться бесплатной альтернативой, в скором времени начнут наказывать намного строже.