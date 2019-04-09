В России подорожали автомобили Mitsubishi и Jeep

Компании Mitsubishi и Jeep в апреле повысили цены на свои модели в России. Согласно отчету аналитического издания «Автостат», японская автомобильная марка увеличила стоимость всех своих автомобилей на российском рынке (Eclipse Cross, Pajero, ASX и Pajero Sport) за исключением рестайлингового пикапа L200. Прибавка составила от 20 до 60 тысяч рублей.

В модельной линейке американского Jeep выросли в цене модели Wrangler, Wrangler Unlimited и Grand Cherokee, которые подорожали на сумму от 31 до 171 тысячи рублей.