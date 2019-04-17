В России отзывают 762 автомобиля Mercedes

Компания Mercedes-Benz анонсировала отзывную кампанию в отношении 762 своих автомобилей. Под акцию попали пикапы X-Class, а также фургоны Sprinter и V-Class.

Первая отзывная кампания затронет пикапы X-Class, сошедшие с конвейера в 2018 году. Причина отзыва связана с автоматической системой экстренного вызова, которая может не функционировать. В случае ДТП или другой экстренной ситуации данная неисправность не позволит системе автоматическом режиме передать информацию экстренным службам. Неполадка будет устранена путем обновления SCN-кода в блоке управления Hermes.

Что касается второй сервисной акции, затрагивающей Sprinter и V-Class, то она связана с проблемами активации подушки безопасности переднего пассажира, которая при срабатывании эйрбега может оторвать пластмассовую крышку, за которой находится подушка, что не гарантирует корректное удерживающее действие подушки безопасности переднего пассажира, пишет издание 110km.ru.

Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя автопроизводитель.