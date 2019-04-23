В России отзывают 52 тысячи автомобилей Subaru

Компания Subaru отзывает в России 52 тысячи 43 единицы своих автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Под сервисную кампанию попали 12 тысяч 723 автомобиля Impreza (G4), XV (G4), Forester (SH/SJ), BRZ (ZC), реализованные в период с 2012 по 2014 год, а также 39 тысяч 320 машин Impreza, WRX, WRXSTI (G3), XV (G4), Forester (SJ), реализованные с 2009 по 2016 год.

В первом случае причиной отзыва является возможное усталостное разрушение клапанной пружины двигателей FB20 и FA20, а во втором – газообразный силикон, который потенциально может попасть в корпус выключателя стоп-сигналов с различными потребительскими товарами, что вызывает ряд неисправностей, включая отказ стоп-сигналов, невозможность запуска двигателя и переключения селектора АКПП из положения P.

Владельцев всех отозванных автомобилей проинформируют о необходимости посещения ближайшего дилерского центра Subaru, где с их машинами будет проведены ремонтные работы, затраты на которые возьмет на себя ООО «Субару Мотор».