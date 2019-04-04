В России обновился и подорожал Volvo XC90

На российском авторынке стартует прием заказов на обновленную версию полноразмерного внедорожника Volvo XC90. Автомобиль поступит к дилерам в начале лета этого года.

Стоимость самой доступной версии этого вседорожника стартует с отметки в 3 миллиона 955 тысяч рублей, что на 36 тысяч рублей дороже, чем предлагалась дореформенная модификация XC90.

Визуально определить, что перед вами рестайлинговый XC90, можно по видоизмененной радиаторной решетке и расширенной цветовой гамме кузова.

В моторную линейку кроссовера вошли прежние бензиновые и дизельные агрегаты из семейства Drive-E, а также гибридная установка на 407 «сил». Связку всем доступным для данной модели двигателям составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.