В России названа средняя стоимость иномарки с пробегом

На российском авторынке по итогам 2018 года средняя стоимость подержанной иномарки составила 589 тысяч 500 рублей, пишет издание «Автостат», отмечая, что данный показатель может меняться в ту или иную сторону в зависимости от возраста, пробега и бренда автомобиля.

Так, среднерыночная цена иномарки с пробегом в возрасте до трех лет составила за прошлый год немногим больше 1 миллиона 600 тысяч рублей, в то время как машины старше 15 лет стоят гораздо дешевле – около 240 тысяч рублей.

На приобретение б/у машины премиального бренда придется потратить от 2 миллионов 100 до 2 миллионов 700 тысяч рублей, а за бюджетные автомобили (Renault, Chevrolet и другие) нужно будет заплатить менее 600 тысяч рублей.