В России начался новый сезон ремонта дорог

Представители профильного российского ведомства сегодня сообщили о том, что погодные условия наконец-то дают возможность официально объявить старт дорожных работ. Они будут проводиться в рамках реализации государственного проекта, направленного на увеличение порога безопасности.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день ремонтные работы на дорогах начались уже в семи субъектах Федерации. Напомним, что сам проект по восстановлению дорожного покрытия рассчитан ещё на 5 лет вперёд и для его выполнения потребуется не менее 4 триллионов 700 миллиардов рублей. Все эти средства помогут в конечном итоге значительно снизить уровень аварийности на дорогах.

В этом году на восстановление региональных дорог будет выделено более 106 миллиардов рублей. При этом, каждый регион самостоятельно создал собственные проекты реконструкции и ремонта. Сейчас же главная задача большинства субъектов заключается в быстром оформлении необходимых документов, чтобы подрядчики успели провести все работы до наступления холодов. Ведь в прошлом году как раз из-за неурядиц с документацией работы не могли начаться вовремя, в результате многие регионы и вовсе не успели потратить все выделенные им на дорогу средства.