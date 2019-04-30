В РФ появятся новые дорожные знаки

Начиная с завтрашнего дня в Российской Федерации начнут устанавливать знаки в соответствии со стандартом, который был принят профильным ведомством ранее.

Стоит отметить, что действующий государственный стандарт не отменили, а лишь дополнили новыми вариантами. Эксперты полагают, что по факту россияне ещё очень долго не увидят на дорогах миниатюрные информационные таблички. Хотя, в рамках испытаний новых знаков в Москве их уже устанавливали. Справедливости ради стоит отметить, что тестирование показало весьма успешные результаты.

Напомним, что согласно актуальному ГОСТу размер дорожного знака не должен быть меньше 60 на 60 сантиметров. Новый же стандарт даёт разрешение на использование знаков размером в 50 на 50 и даже 40 на 40 сантиметров. При этом, в профильном ведомстве отметили, что помимо того, что с уменьшением знаков удастся решить ряд дорожных проблем, удастся сэкономить и на их изготовлении. И если сейчас стоимость большого знака варьируется в рамках 2 тысяч рублей, то маленький знак можно будет купить всего за 1.5 тысячи рублей.