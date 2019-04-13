В РФ отзывают кроссоверы Volkswagen Teramont

Компания Volkswagen объявила об отзыве в России 281 автомобиля Teramont, пишет официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Под сервисную кампанию попали кроссоверы, реализованные в стране с 2018 по 2019 год.

Причина отзыва заключается вероятность поломки витых пружин и повреждения задних шин из-за того, что при создании пружин использовался неодобренный материал.

Официальные представители Volkswagen оповестят всех владельцев отозванных Teramont о необходимости посещения ближайшего дилерского центра, где на автомобилях будут проведена замена задних витых пружин. Затраты на сервисную акцию возьмет на себя автопроизводитель.