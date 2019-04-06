В РФ насчитывается около 1,2 млн внедорожников Lada 4×4

Внедорожник Lada 4×4 остается самым популярным представителем своего класса на российском авторынке. По состоянию на 1 января 2019 года в России зарегистрировано порядка 1 миллиона 187 тысяч единиц «Нив», что соответствует 2,7% от всего легкового автопарка страны.

Согласно информации, опубликованной порталом «Автостат», около 70% (примерно 835 тысяч машин) из этих внедорожников находятся в возрасте более 10 лет и старше.

86-процентов всех Lada 4×4 в России имеют 3-дверный кузов, а остальные 14% – 5-дверный.

Наибольшее количество этих внедорожников зарегистрировано в Краснодарском крае (49 тысяч 600 единиц), Башкортостане (42 тысячи 600 единиц), Подмосковье (41 тысяча 300 штук), Ростовской области (37 тысяч 500 машин) и Москве (35 тысяч 600 автомобилей).