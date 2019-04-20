В Нью-Йорке представлен обновленный Audi R8 2020

Компания Audi привезла на автомобильную выставку в Нью-Йорке обновленную версию своего своего спорткара R8 2020 модельного года.

Новинка с приставкой V10 Performance Quattro получила более агрессивный дизайн экстерьера, затемненную головную оптику, новый задний бампер, а также спойлер и диффузор. Изменению также подверглась радиаторная решетка автомобиля, которую выполнили в виде крупных сот с тремя узкими отверстиями для забора воздуха сверху. Интерьер новинки остался без серьезных перемен за исключением появления цифровой приборной панели и нового аудиокомплекса фирмы Bang&Olufsen.

Приводит в движение спорткар 5,2-литровый двигатель V10, выдающий 562 лошадиные силы мощности при 550 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 7-диапазонный «робот» S Tronic и система полного привода quattro. В таком оснащении с места до первой «сотни» спорткар разгоняется за 3,4-секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 323 километра в час.

В модификации Performance, которую будут продавать в США, силовая установка R8 будет форсирована до 602 лошадиных сил и 559 Нм момента.