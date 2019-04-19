В Минтрансе хотят разделить водителей на две категории

В Министерстве транспорта Российской Федерации планируют в скором времени разделить водителей на две категории. По мнению специалистов, это позволит значительно повысить уровень знаний автомобилистов и сократить количество аварий на дорогах.

Так, чиновники готовят законопроект, который подразумевает разделение всех водителей на любителей и профессионалов. При этом, в первом случае обучение в автошколе будет проходить по сокращённой программе и стоить будет гораздо меньше, чем в случае, если человек планирует использовать водительские навыки в собственной работе.

В частности, тех, кто планирует управлять исключительно собственным автомобилем, в автошколах могут не перегружать избыточной информацией, например, о тех или иных нормативах. В общей сложности экономия на упрощённых водительских курсах составит не менее 1 миллиарда 430 миллионов рублей в год.

Что же касается профессиональных водителей, то для них будут проводиться специальные курсы, на которых можно будет повысить квалификацию. Их стоимость будет варьироваться в широком диапазоне, от 3 до 12 тысяч рублей. После того, как водитель сдаст экзамен, он получит официальное удостоверение водителя, которым он может пользоваться в течение пяти лет. Спустя время квалификацию нужно будет подтверждать.