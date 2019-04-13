В интернет выложены снимки праворульной «Нивы»

Инстаграмм-аккаунт тольяттинской фирмы F-Design опубликовал фотографии праворульной версии Lada 4×4 Pickup. Автомобиль поступил на территорию компании для установки внедорожного оборудования.

Судя по всему, данный экземпляр «Нивы» с правым рулем предназначен для экспорта в страны с левосторонним движением, вероятно в определенные страны Азии и Африки, что логически сопоставимо с последними новостями об уходе «Лады» из Европы из-за более жестких экологических требований к двигателям.

Напомним, что «АвтоВАЗ» уже занимался выпуском праворульных версий своих автомобилей. С рулевой колонкой, расположенной справой стороны, собирались аналоги моделей ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108 и 2109, а также «Нивы», пишет «РГ».

Что касается показанного на фотографиях длиннобазного пикапа Lada 4×4 Pickup, то он разработан на базе 5-дверной Lada 4×4. Выпуском автомобиля занимается дочернее предприятие «АвтоВАЗа» – «ВИС-Авто». Машина комплектуется 1,7-литровым мотором на 83 лошадиные силы, сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП и постоянным полным приводом.