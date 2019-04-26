В ГИБДД придумали, как сделать получение прав ещё сложнее

В ведомстве решили попробовать ввести в законодательство новое правило, которое подразумевает то, что кандидат в водители должен будет сдавать на права только в том подразделении ГИБДД, к которому прикреплена автошкола.

Многие начинающие автомобилисты жалуются на то, что получить права теперь стало намного сложнее, чем ещё 10 лет назад. Однако, эксперты утверждают, что это ещё «цветочки» и в ГИБДД вполне могут ещё больше усложнить эту процедуру. В частности, теперь те, кто захочет открывать в правах категорию D, должны будут иметь опыт вождения на легковом транспорте не менее одного года.

Есть и изменения, которые могут затронуть каждого потенциального выпускника автошколы. Так, сейчас ученик имеет право сдавать экзамены на права в составе группы, которая была сформирована при самом учреждении, или же самостоятельно. Однако, в ведомстве полагают, что нужно исключить риск недобросовестного прохождения тестирования, поэтому предлагают закрепить обязанность сдавать экзамены только в отделении ведомства, к которому прикреплена автошкола.