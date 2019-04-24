В ГИБДД хотят ограничить скорость для машин, перевозящих детей

В России продолжается обсуждение темы повышения безопасности дорожного движения и сокращения уровня смертности на дорогах.

Так, недавно стало известно о том, что на рассмотрение был поставлен весьма неожиданный вопрос. Инициаторы хотят заставить автомобилистов снижать скорость движения от положенного уровня на 20 километров в час в том случае, если в салоне находятся дети. Аналогичное правило в настоящий момент распространяется только на легковые транспортные средства, которые едут вместе с прицепом. При этом, в самом профильном ведомстве признали, что ловить правонарушителей в таком случае будет слишком сложно. Особенно, в больших городах, где интенсивный дорожный поток, и дорожные камеры вряд ли смогут распознавать наличие ребёнка в салоне авто.

Независимые же эксперты отметили, что это весьма странное предложение. Ведь, согласно статистике, аварии на дорогах часто случаются не только из-за того, что кто-то сильно превысил допустимый скоростной лимит, но и из-за того, что какое-то транспортное средство двигается медленнее, чем весь поток. Пока что инициатива находится на обсуждении, но вероятность её узаконивания крайне мала.