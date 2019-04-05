Универсал Volvo V60 Cross Country добрался до РФ

На российском авторынке стартовал прием заказов на кросс-версию универсала V60 с приставкой Cross Country.

Автомобиль будут продавать на нашем рынке с безальтернативным бензиновым мотором T5 с отдачей в 250 лошадиных сил. Комплектаций тоже будет немного – только одна (Plus). За нее будут просить от 3 миллионов 69 тысяч рублей без учета опций.



В список электронных помощников новинки вошли: электронная система стабилизации, система контроля сцепления в поворотах, система автоматического торможения двигателем на спусках, система предотвращения съезда с дороги и выезда на встречную полосу, а также функция автоматического предотвращения столкновений City Safety.