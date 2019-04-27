Уйдет красиво: Lada 4×4 получит версию с полностью независимой подвеской

Отечественный внедорожник Lada 4×4 за свои почти 45 лет обрел большую популярность не только в России, но и в соседних странах, и даже за границей. Через пару лет «Нива», которую мы все знаем, может уйти в прошлое, поскольку сейчас инженеры «АвтоВАЗа» трудятся над новой генерацией этой модели, которая будет представлять совершенно другой автомобиль. Тем не менее, под конец жизненного цикла «Нивы», автомобиль должен получить особенную опцию, которую покупатели этого внедорожника ждали десятилетиями – речь идет о полностью независимой подвеске.

По словам представителя тольяттинской фирмы «Автопродукт», занимающейся выпуском аксессуаров для моделей Lada, работы над полностью независимой подвеской для Lada 4×4 уже стартовали. О сроках их завершения пока говорить преждевременно, как, собственно и о цене такой опции.

Для сравнения тюнинг-кит подвеска для Kalina Cross сейчас стоит около 40 тысяч рублей, пишет «РГ». При желании покупатели могут приобрести дополнительно самоблокирующийся дифференциал винтового типа по цене от 6 тысяч рублей.

Напомним, что внедорожник Lada 4×4 оснащается 1,7-литровым мотором на 83 лошадиные силы, работая в паре с 5-ступенчатой МКПП и постоянным полным приводом. Автомобиль продают как в 3-х, так и 5-дверном исполнениях, а также в спецверсии Urban и модификации Bronto с увеличенным клиренсом и модернизированной подвеской. Стоимость внедорожника стартует с отметки в 518 тысяч 900 рублей.