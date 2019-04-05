Удешевленный «Солярис» будут продавать во многих странах мира

Компания Hyundai приступила к тестовым продажам на рынке Филиппин удешевленной версии своего бестселлера Solaris в предыдущем поколении и перелицованной версии. Автомобиль получил название Reina и был представлена в КНР еще в 2017 году, однако на рынок так и не вышел.

Теперь же корейцы подтвердили, что планируют продавать эту модель не только в КНР, но и на других рынках, оценив его перспективы с рынка Филиппин и «Поднебесной».

Для филиппинцев и китайцев Reina будет иметь длину в 4300 мм при 2570 мм колесной базы. Приводить в движение 4-дверку будет 1,4-литровый атмосферный бензиновый двигатель, выдающий 95 лошадиных сил мощности. Связку ему составит 5-ступенчатая МКПП или 4-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Стоимость седана Reina составит в КНР минимум 49 тысяч 900 юаней или 485 тысяч рублей по текущему курсу. На Филиппинах за седан с МКПП будут просить 638 тысяч местных песо или 797 тысяч рублей, а за версию с АКПП – 688 тысяч песо или 860 тысяч рублей.

Страны, в которые могут быть налажены поставки Hyundai Reina, корейцы пока не называют.