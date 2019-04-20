«УАЗ» разработал новую версию «Хантера» за 1 миллион рублей

Компания «УАЗ» выпустила новую версию своего внедорожника, недавно ставшего по ОТТС грузовиком, 31519 «Хантер». Автомобиль представляет собой экспедиционную версию стоковой модели по аналогии с УАЗ «Патриот», который также выпускался Ульяновским автозаводом в версии «Экспедиция».

Стоимость УАЗ «Хантер» в такой модификации составила 985 тысяч рублей. Автомобиль доступен в трех цветовых решениях: черно-оранжевой, коричнево-серой и хаки. Черные стальные колеса обуты во внедорожные покрышки BG Goodrich All-Terrain 235/85 R16. Дополнительно внедорожник укомплектован экспедиционным багажником на крыше, лестницей, силовыми бамперами и порогами, а также лебедкой.

Приводит в движение автомобиль 2,7-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ, мощность которого составляет 134 лошадиные силы при 217 Нм момента. Этот силовой агрегат функционирует в связке с МКПП Dymos.

В продажу экспедиционная версия «Хантера» поступит уже в мае, став самым дорогим вариатом уазовской легенды.