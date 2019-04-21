УАЗ «Пикап» остался самым популярным пикапом в России

Автомобиль УАЗ «Пикап» сохранил звание самого популярного пикапа на российском авторынке. Согласно информации, опубликованной изданием «Автостат-инфо», за первый квартал 2019 года объем реализации этой модели составил 1 тысячу 661 экземпляр, что на 5% выше, чем было годом ранее.

На второй строчке по этому показателю расположился японский Toyota Hilux с 595 проданными автомобилями. Тройку лидеров замыкает еще один японец – Mitsubishi L200 – 486 продаж.

В ТОП-10 также вошли: ВИС-2349 («каблучок» на базе «Гранты»), Volkswagen Amarok, ВИС-2346, Mercedes-Benz X-Class, Fiat Fullback, Isuzu D-MAX и Dodge RAM.