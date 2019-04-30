ЦКАД опять требует дополнительных вложений

На возмещение вкладов инвесторов могут потребоваться новые бюджетные средства.

Счётная палата Российской Федерации в очередной раз решила проверить, как именно происходит строительство глобального проекта под названием ЦКАД. Напомним, что возведением занимается Автодор. Как оказалось, проекту опять не хватает денег. На этот раз речь идёт о сумме в 20 миллиардов рублей. Причиной тому является серьёзное отклонение от сроков работ.

Так, согласно проекту, некоторые участки дороги уже должны были быть сданы в эксплуатацию. Но, сроки существенно затянулись и те дороги, которые должны были уже приносить деньги ещё в 2014 году будут готовы не раньше следующего года.

Таким образом примерно 12 миллиардов рублей нужно будет на то, чтобы достроить третий и четвёртый пусковые комплексы. Остальная же сумма необходима для того, чтобы компенсировать инвесторам недополученные доходы из-за переноса сроков.

Напомним, что протяжённость ЦКАДа должна составить около 350 километров. Впервые же проект был утверждён 18 лет назад. И тогда его стоимость составляла 313 миллиардов рублей.