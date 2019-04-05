Транспортный налог за угнанное авто можно не платить

Представители Государственный Думы заявили о том, что наконец-то был принят закон, освобождающий от транспортного налога тех автомобилистов, чьи машины находятся в розыске.

Сообщается, что если россиянину не повезло и у него была угнана машина, то он должен будет официально оформить данное происшествие в полиции. На основании этого транспортный налог на время розыска начисляться не будет. При этом, если поиск автомобиля ни к чему не приведёт, то для того, чтобы прекратить поступление уведомлений о необходимости уплаты налога нужно будет снять её с регистрации.

Стоит отметить, что льгота будет активна с первого дня после подачи заявления, а также по момент возврата машины её владельцу. При этом, необходимо будет документальное подтверждение передачи авто сотрудниками МВД россиянину. А вот владельцам лодок мощностью до 5 лошадиных сил повезло меньше. И теперь, в соответствии с новыми поправками, им нужно будет ежегодно пополнять казну, выплачивая транспортный налог.