Toyota разрабатывает абсолютно новый компактный кроссовер

Руководитель североамериканского подразделения компании Toyota – Джек Холлис в интервью изданию Motor Trend рассказал о том, что в течение ближайших трех лет модельная линейка японского автоконцерна пополнится абсолютно новым компактным кроссовером. В модельном ряду «Тойоты» новинка расположится между RAV4 и C-HR.

Помимо этой новой модели Toyota до 2022 года представит еще 11 новых и обновленных моделей, часть из которых, к слову, уже была презентована. Так, на автовыставке в Нью-Йорке были показаны хэтчбек Yaris и новый Highlander. В данном списке также фигурируют: новый седан Corolla, его гибридная модификация, а также возрожденный спорткар Supra и вседорожник RAV4 нового поколения.

Оставшиеся пять моделей остаются загадкой. По слухам, в ближайшее время будет представлена новая генерация пикапа Tundra, а об остальных новинках остается только догадываться.