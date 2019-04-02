Toyota представила новый Yaris на базе Mazda2

Компания Toyota представила новый хэтчбек Yaris, полноценная презентация которого состоится уже в этом месяце на автосалоне в Нью-Йорке.

Новинка фактически представляет собой перелицованную версию модели Mazda2 2014 модельного года.

Длина хэтчбека составляет 4105 мм, а колесная база равна 2570 мм.

Под капотом автомобиля трудится “маздовский” 1,5-литровый “атмосферник” Skyactiv-G, выдающий 107 лошадиных сил мощности. Связку ему составляет 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. В США продавать новый Yaris с МКПП не будут.

Визуально новинка также имеет множество сходств с донорской «Мазда2».

Для американских покупателей новый Yaris будет иметь две комплектации: LE и XLE. В арсенал базового оснащения вошли: кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, противотуманные фонари и 16-дюймовые легкосплавные колеса.

Продажи нового Yaris в США стартуют летом 2019 года.